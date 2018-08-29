В Пензе школьникам предложили звонить в полицию по номеру 01, в скорую — 02, пожарным — 03 Образование

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Так называемый «Дневник школьника Пензенской области», выпущенный в 2018 году тиражом более 54 тыс. экземпляров, вводит учащихся в заблуждение относительно того, по каким телефонам они могут вызвать экстренные службы.

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На одной из его страниц размещена информация, согласно которой в полицию следует звонить по номерам 010 или 01, в скорую помощь — 020 или 02, в пожарную охрану 030 или 03.

Вместе с тем вызов экстренных служб осуществляется по другим номерам.

Чтобы обратиться за помощью к пожарным, на городском телефоне следует набрать 01, на сотовом — 101; для вызова полиции — 02 и 102 соответственно; скорой помощи — 03 и 103.

Также в тестовом режиме действует единый телефон 112, по которому принимаются сигналы об экстренных ситуациях.

На данный момент ИА «PenzaNews» не располагает комментариями официальных лиц министерства образования Пензенской области относительно того, кто именно несет ответственность за данную ошибку и планируется ли изъять из школ весь тираж.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте ведомства, инициатива издания «Дневника школьника Пензенской области», который бесплатно вручается ученикам 2–5 классов, принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. Впервые данный проект был реализован в 2017–2018 учебном году.

Впоследствии дневник был переработан с учетом поступивших замечаний.

На официальном портале госзакупок размещен контракт, заключенный 28 апреля 2018 года между министерством образования региона и самарским индивидуальным предпринимателем Людмилой Малыхиной, на поставку печатного издания «Дневник школьника Пензенской области», автором которого значится Дарья Скорых.

Его цена составила 7 млн. 588 тыс. рублей.

Также на сайте опубликованы: заключение о соответствии предоставленных поставщиком результатов условиям контракта, счет-фактура и акт приемки. При этом на двух последних документах стоит подпись министра образования Пензенской области Александра Воронкова.