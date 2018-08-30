EN
20:06:46 Четверг, 30 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор побывал в родной школе на Орловщине

15:34 | 30.08.2018 | Образование

Печать

Орел, 30 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе официального визита в Орловскую область посетил ливенскую гимназию, являющуюся правопреемницей школы, в которой он учился после 8 класса.

Пензенский губернатор побывал в родной школе на Орловщине

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым он осмотрел новый трехэтажный корпус, который позволит организовать обучение в одну смену.

В ходе церемонии открытия Иван Белозерцев отметил, что ему особенно приятно участвовать в этом мероприятии.

«После барановской сельской школы — после окончания 8 класса — я приехал для дальнейшего обучения именно в эту школу, в Ливны», — отметил он.

Глава региона добавил, что в его время в школе были прекрасные учителя, но не было такого красивого здания, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В пензенских «Тарханах» благодарны судьбе за дружбу с Кобзоном Пресечена деятельность осужденного, направленная на публичное оправдание терроризма
Четверо пензенских велосипедистов стали мастерами спорта России В Пензе тушат восьмиквартирный дом
В Пензе в День солидарности в борьбе с терроризмом состоится траурный митинг В Пензу приехали гимнасты из Африки
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама