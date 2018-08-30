Пензенский губернатор побывал в родной школе на Орловщине Образование

Орел, 30 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе официального визита в Орловскую область посетил ливенскую гимназию, являющуюся правопреемницей школы, в которой он учился после 8 класса.

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым он осмотрел новый трехэтажный корпус, который позволит организовать обучение в одну смену.

В ходе церемонии открытия Иван Белозерцев отметил, что ему особенно приятно участвовать в этом мероприятии.

«После барановской сельской школы — после окончания 8 класса — я приехал для дальнейшего обучения именно в эту школу, в Ливны», — отметил он.

Глава региона добавил, что в его время в школе были прекрасные учителя, но не было такого красивого здания, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.