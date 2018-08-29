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Белозерцев признался, что хотел приехать на Орловщину вместе с пензенскими министрами

11:44 | 29.08.2018 | Политика

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который является уроженцем Орловской области, в ходе официального визита в регион признался, что давно хотел приехать на свою малую родину вместе с коллегами.

Белозерцев признался, что хотел приехать на Орловщину вместе с пензенскими министрами

Фото: Orel-region.ru

«Мне хотелось приехать сюда, на родную землю, с министрами, представителями пензенского правительства, бизнеса, работниками культуры, чтобы они посмотрели, как развивается Орловская область. На данный момент уже можем сказать — на основании того, что увидели — о хорошем уровне благоустройства, высоком качестве дорог, серьезных изменениях на территории областного центра», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи с врио губернатора Андреем Клычковым, состоявшейся в Орле в среду, 29 августа.

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Он также в очередной раз подтвердил заинтересованность в двустороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

24 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашение о взаимодействии Пензенской и Орловской областей в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

В частности, стороны договорились создать условия для поставок производственной и сельскохозяйственной продукции, продовольствия и товаров народного потребления.

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