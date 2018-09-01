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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем знаний

09:09 | 01.09.2018 | Образование

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Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил школьников и студентов, их родителей, бабушек и дедушек, а также преподавателей и ветеранов педагогического труда с Днем знаний, который отмечается в субботу, 1 сентября.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем знаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот торжественный сентябрьский день, открывающий первую страницу золотой осени, дарит первоклассникам яркое, волнующее знакомство со школой, а будущим выпускникам — начало серьезных испытаний, радует встречами со школьными друзьями и любимыми учителями, приглашает к увлекательному путешествию по бескрайним просторам страны знаний», — отметил глава региона.

Он добавил, что во все времена стране нужны инициативные и талантливые молодые люди, которые готовы реализовывать свой потенциал — предлагать новые идеи, разрабатывать оригинальные технологии, вносить вклад в экономический, научный и культурный прорыв, в развитие России.

«Учитесь, дерзайте, воспитывайте волю, развивайте творческие способности, боритесь за осуществление своих замыслов! Перед вами открыты все пути —вы создатели будущего!» — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил признательность педагогам–ветеранам и наставникам, учителям и преподавателям за энтузиазм и подвижничество, сложный труд и верность благородной профессии.

«Родителей, бабушек и дедушек благодарю за активное сотрудничество со школой, деятельное участие в общественной жизни Пензенской области. Желаю всем пензенцам успешного начала учебного года, мира и благополучия, новых побед и достижений!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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