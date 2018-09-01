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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем знаний

14:37 | 01.09.2018 | Образование

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Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы поздравил жителей города с Днем знаний, который отмечается в субботу, 1 сентября.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем знаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня школьный звонок даст старт началу нового учебного года, отозвавшись в каждом сердце добрым волнением, торжеством и гордостью. Конечно, самым запоминающимся этот день будет для юных пензенцев, которые станут 1 сентября первоклассниками», — отметил он.

Мэр выразил надежду, что они найдут в школе настоящих друзей, научатся не только добывать знания, но и сочувствовать, помогать и быть командой.

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«Со свежими силами примутся за изучение сложных предметов школьники и студенты. Уверен, что познавательный процесс пройдет продуктивно, и те, кто заканчивает обучение, покажут хорошие результаты на экзаменах. С этой задачей ребятам помогут справиться наши педагоги, которые славятся своим мастерством, практическим опытом и добротой», — добавил Виктор Кувайцев.

Глава городской администрации также поблагодарил родителей, разделяющих заботы и тревоги своих детей, развивающих их таланты и способности.

«В этот замечательный день желаю подрастающему поколению учиться с удовольствием, получать больше хороших оценок, навыков и умений. Всем, кто связан с образовательной деятельностью — крепкого здоровья, оптимизма и творческих успехов в вашем благородном деле!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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