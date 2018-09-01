В Пензе торжественно открыт новый корпус школы №66 Образование

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Новый корпус школы №66, рассчитанный на 660 учеников, в торжественной обстановке открыт на улице Светлой в Пензе в День знаний, 1 сентября.

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В ходе линейки губернатор Иван Белозерцев отметил, что его строительство стало возможным благодаря федеральной поддержке.

«Проект прекрасный. Здесь созданы все условия. Все стандарты государственные по оборудованию школы здесь соблюдены», — добавил глава региона.

Обращаясь к школьникам, он пояснил, что результат обучения будет зависеть от их прилежности и старания.

Иван Белозерцев вручил благодарности руководителю проекта, реализованного ООО «Строй-Партнер», Артему Денисенко и доценту кафедры «Дизайн и художественное проектирование интерьера» пензенского госуниверситета архитектуры и строительства Якову Солуданову. Губернатору был передан поздравительный адрес от министра образования и науки России Ольги Васильевой.

В свою очередь Виктор Кувйцев поблагодарил всех причастных к строительству здания образовательного учреждения, его подготовке к учебному году и благоустройству прилегающей территории.

«Друзья, школа всегда была, есть и будет необходимым условием развития экономики города, региона, да и в целом страны», — сказал мэр.

Он отметил, что в новом корпусе школы, где будет предусмотрена IT-специализация, для успешной учебы есть не только оборудование, но и педагоги, которые смогут сформировать инновационную образовательную среду.

В завершение церемонии директору учреждения Ирине Авдониной символический ключ в виде flash-накопителя передал аниматор в костюме робота, после чего был дан первый звонок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новый корпус школы №66 на Шуисте построен примерно за год.

Кроме учебных кабинетов, специальных помещений для начальной школы и мастерских для учеников среднего и старшего звеньев, он предусматривает два спортивных зала и один актовый, столовую с пищеблоком и обеденной зоной на 250 мест.

Также он включает в себя две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку и территорию с уличными тренажерами.