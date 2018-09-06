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Пензенский агропромышленный колледж получит почти 3 млн. рублей на доступную среду

10:22 | 06.09.2018 | Образование

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. 2,9 млн. рублей будет предоставлено пензенскому агропромышленному колледжу из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда» в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Пензенский агропромышленный колледж получит почти 3 млн. рублей на доступную среду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что регион обеспечит софинансирование мероприятий, нацеленных на создание в стране базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку инклюзии.

Денежные средства будут направлены на укрепление материальной базы.

В пензенском агропромышленном колледже реализуются разнопрофильные профессиональные образовательные программы, по которым обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

С 2018 года учреждение является региональным центром развития конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс». Было закуплено оборудование для обучения студентов с проблемами слуха по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» и специальности «Информационные системы».

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