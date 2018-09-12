Преподаватель из Мокшана стал экспертом WorldSkills Образование

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Преподаватель многопрофильного техникума «Мокшанский интернат» Пензенской области Максим Потемин получил свидетельство, дающее право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в компетенции «Веб-дизайн и разработка».

Фото: Trud.pnzreg.ru

Он принял участие в специальной программе обучения экспертов экзамена по стандартам WorldSkills.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в такой форме планируется проводить государственную итоговую аттестацию по программам подготовки рабочих и служащих по наиболее востребованным и перспективным профессиям в рамках ФГОС СПО топ-50.

Экзамены будут организованы на аккредитованных площадках. Каждому испытуемому выдадут задания в соответствии с мировыми стандартами, на которые выделено определенное время.

Готовые работы оценит группа экспертов, после чего в единую систему будут выставлены объективные и субъективные оценки по каждой квалификационной работе. Результаты будут доступны работодателям.