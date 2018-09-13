На полигоне под Пензой пройдут показательные полеты беспилотников Образование

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Показательные полеты беспилотных летательных аппаратов будут проведены для первокурсников пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (IT-колледжа) на полигоне управления ФСИН России по региону в Богословке в предстоящую пятницу, 14 сентября.

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Демонстрация возможностей аппаратов самолетного и вертолетного типа подготовлена сотрудниками станции юных техников №1 Пензы и ООО «Беспилотные мобильные комплексы».

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Она будет проходить с 8.00 до 11.00.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, показательные выступления организованы в связи с тем, что IT-колледж в 2018–2019 учебном году впервые приступил к подготовке кадров по программе «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Ожидается, что новая образовательная программа создаст условия для дальнейшего профессионального становления школьников, занимающихся беспилотниками в ЦМИТах и центрах дополнительного образования.