EN
16:49:52 Четверг, 13 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На полигоне под Пензой пройдут показательные полеты беспилотников

13:37 | 13.09.2018 | Образование

Печать

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Показательные полеты беспилотных летательных аппаратов будут проведены для первокурсников пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (IT-колледжа) на полигоне управления ФСИН России по региону в Богословке в предстоящую пятницу, 14 сентября.

На полигоне под Пензой пройдут показательные полеты беспилотников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Демонстрация возможностей аппаратов самолетного и вертолетного типа подготовлена сотрудниками станции юных техников №1 Пензы и ООО «Беспилотные мобильные комплексы».

Читайте также

Педагогов пензенского IT-колледжа научат обращению с беспилотниками

Она будет проходить с 8.00 до 11.00.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, показательные выступления организованы в связи с тем, что IT-колледж в 2018–2019 учебном году впервые приступил к подготовке кадров по программе «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Ожидается, что новая образовательная программа создаст условия для дальнейшего профессионального становления школьников, занимающихся беспилотниками в ЦМИТах и центрах дополнительного образования.

Загрузка...
Читайте также
Пятерых китайцев выдворят за пределы России из Шемышейки На улице Рахманинова в Пензе открыто обновленное почтовое отделение
В работе никольского кооператива выявлены нарушения при обеспечении водоснабжения Жители Каменского района задолжали около 7,7 млн. рублей за отопление
Двое жителей Лунино приговорены к 8,5 годам колонии за избиение мужчины Пензенский «Дизелист» проведет первые встречи в рамках первенства НМХЛ с «Тверичами»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама