В Пензе приведут в порядок ограждение вблизи гимназии №53 Образование

Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Ограждение вблизи гимназии №53, расположенной на улице Попова в Пензе, которая благодаря ранее сэкономленным денежным средствам была включена в проект «Безопасные и качественные дороги», необходимо привести в порядок. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы сделаем здесь широкую пешеходную зону, выложенную плиткой. Необходимо привести в порядок и ограждение, чтобы территория около общеобразовательного учреждения соответствовала его статусу», — отметил он в ходе выезда на место в субботу, 29 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ворота металлического ограждения покосились, а также все оно требует покраски.

Кроме того, пообщавшись с местной жительницей, Виктор Кувайцев пообещал, что будет рассмотрен вопрос об обустройстве искусственной неровности, чтобы проезжающие мимо образовательной организации машины снижали скорость.

Согласно данным портала госзакупок, 6 августа 2018 года был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт улицы Попова между УКСом Пензы в лице начальника Игоря Умнова и московской компанией «Автодорога» в лице гендиректора Елены Митиной.

Его цена составила более 30,6 млн. рублей.

Из них свыше 15 млн. рублей — средства федерального бюджета, более 9 млн. — областного, еще примерно 6 млн. — городского.