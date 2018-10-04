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В пензенские школы поступит 17 новых комплектов для занятий робототехникой

12:35 | 04.10.2018 | Образование

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Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. 17 новых комплектов для занятий робототехникой поступит в школы Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

В пензенские школы поступит 17 новых комплектов для занятий робототехникой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комплекты общей стоимостью более 4 млн. рублей приобретены за счет средств областного бюджета. В их состав входят ноутбуки и базовые образовательные наборы «Lego ЕV3».

Они будут переданы в школы Пензы, Башмаковского, Белинского, Бековского, Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Иссинского, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сосновоборского, Тамалинского и Шемышейского районов.

Вручение состоится в центре творчества детей и юношества в Пензе в предстоящую среду, 10 октября.

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