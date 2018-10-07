В Пензе объявлен конкурс на зачисление в школу юного журналиста Образование

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Пензенский государственный университет объявил конкурс среди учащихся 9, 10 и 11 классов на право зачисления в школу юного журналиста.

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Согласно положению, прием заявок ведется на кафедре «Журналистика».

Учащиеся, подавшие их, 21 октября пройдут вступительные испытания в два этапа.

В ходе первого им будет предложено подготовить письменную работу по одной из предложенных в аудитории тем. Текст необходимо написать в жанре эссе.

Второй этап будет проводиться в форме собеседования.

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Победители конкурса получают право на зачисление в школу юного журналиста, обучение в которой является платным и стоит 5 тыс. рублей. Всего предусмотрено 50 учебных часов.

Организаторами конкурса являются кафедра «Журналистика» ПГУ, департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, а также региональное отделение Союза журналистов России.

В оргкомитет вошли семь человек — декан историко-филологического факультета ПГУ Ольга Сухова, представители кафедры «Журналистика» — заведующая Екатерина Рева, профессор Иван Шувалов, доцент Татьяна Стрыгина, а также начальник отдела по взаимодействию со СМИ департамента информационной политики и средств массовой информации региона Сергей Логинов, главный редактор газеты «Пензенская правда», председатель реготделения СЖР Павел Шишкин и редактор ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.