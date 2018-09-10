Шарипков прокомментировал отмену программ на телевидении и радио с его участием Общество

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков прокомментировал ИА «PenzaNews» отмену теле- и радиопрограмм с его участием, которые должны были выйти в эфире ГТРК «Пенза».

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«Меня [на прошлой неделе] пригласили на ГТРК рассказать о форуме городских сообществ, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов, а потом также пригласили на пензенское областное радио с той же темой. Однако спустя непродолжительное время журналисты позвонили сначала с телевидения, сказали, что все отменяется, потом позвонили с радио, сказали, что тоже все отменятся. Причину назвали — важное правительственное задание», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, в ситуацию мог вмешаться заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, который «дает задания некоторым СМИ о том, кого можно пускать в эфир, а кого нельзя».

«Я предполагаю, что просто дали задание меня в эфир ни под каким соусом не пускать», — сказал Олег Шарипков, добавив при этом, что ему трудно в данном случае ответить на вопрос, с чем именно это может быть связано.

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«Это и раньше встречалось, и при прежнем губернаторе [Василии Бочкареве]. Периодически. Так, меня не пускали на телеканал «Экспресс», тоже по тем же причинам. Просто мое имя было под запретом. Я не мог прийти на передачу — то есть меня не звали, а если звали, то потом отменяли. Точно также. Было при прежнем губернаторе, теперь при этом [главе региона Иване Белозерцеве] то же самое повторяется», — отметил руководитель фонда «Гражданский Союз».

Он напомнил, что в соцсети Facebook предложил директору филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Пенза» Оксане Чубарь «найти другое время, если в это время важное правительственное задание», однако «на глас в пустыне никто не ответил».

Кроме того, Олег Шарипков прокомментировал сообщения о том, что за последнее время гостелерадиокомпанию покинули несколько сотрудников, в том числе заместитель директора – начальник службы информационных программ телевидения Виталий Шильнов, который вел выпуски региональных «Вестей», и шеф-редактор сайта Наталья Елисеева.

«Возможно, все эти увольнения связаны с тем, что просто журналистам запрещают говорить то, что они хотят говорить, и предлагают вместо «черного» говорить «белое». Наверное, не все могут длительное время испытывать на себе такое психологическое давление», — предположил он.

При этом Олег Шарипков обратил внимание на то, что с фондом «Гражданский Союз» активно работают другие СМИ, в том числе федеральные.

«Была телекомпания недавно, и сейчас с нами работает еще одна телекомпания из Москвы. Так что раз местные не хотят, будем приглашать московских», — резюмировал собеседник агентства.