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В Пензе более 60 человек станут участниками чемпионата «Абилимпикс»

13:43 | 09.10.2018 | Образование

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. 64 студента и молодых специалиста примут участие в III региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который пройдет в Пензе с 10 по 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В Пензе более 60 человек станут участниками чемпионата «Абилимпикс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2018 году состязания будут проводиться в 10 компетенциях: «Фотограф-репортер», «Поварское дело», «Администрирование баз данных», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Обработка текста», «Зубной техник», «Лабораторный и медицинский анализ», «Веб-дизайн», «Дизайн персонажей», «Сборка и разборка электронного оборудования».

Площадками проведения чемпионата станут пензенские колледжи — агропромышленный, базовый медицинский, информационных и промышленных технологий, а также современных технологий переработки и бизнеса.

57 экспертов будут сопровождать и оценивать работы участников.

Победители и призеры получат денежные сертификаты.

По итогам состязаний будет сформирована команда Пензенской области, которая представит регион на IV национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве 20–23 ноября.

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