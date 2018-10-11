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В пензенском агропромышленном колледже будет открыта лаборатория рыбоводства

10:46 | 11.10.2018 | Образование

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Лаборатория рыбоводства будет открыта на базе пензенского агропромышленного колледжа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения Александр Зарывахин.

В пензенском агропромышленном колледже будет открыта лаборатория рыбоводства

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В пензенском агропромышленном колледже осуществляется набор по специальности «Ихтиология и рыбоводство». Для организации обучения студентов данной группы в Ахунах на территории колледжа имеется свое прудовое хозяйство, где выращивается малек», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что будущая лаборатория позволит заняться непосредственно выращиванием малька из икринок, после чего колледж планирует реализовывать полученный молодняк всем желающим для запуска в пруды.

«Сейчас мы демонтируем оборудование старой котельной, в которой разместится лаборатория, после чего будет произведен ремонт и установлено оборудование для выращивания малька», — сказал директор колледжа.

Александр Зарывахин уточнил, что все работы ведутся за счет средств учреждения.

По его словам, ожидается, что лаборатория начнет работу летом следующего года.

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