В пензенском агропромышленном колледже будет открыта лаборатория рыбоводства Образование

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Лаборатория рыбоводства будет открыта на базе пензенского агропромышленного колледжа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения Александр Зарывахин.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В пензенском агропромышленном колледже осуществляется набор по специальности «Ихтиология и рыбоводство». Для организации обучения студентов данной группы в Ахунах на территории колледжа имеется свое прудовое хозяйство, где выращивается малек», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что будущая лаборатория позволит заняться непосредственно выращиванием малька из икринок, после чего колледж планирует реализовывать полученный молодняк всем желающим для запуска в пруды.

«Сейчас мы демонтируем оборудование старой котельной, в которой разместится лаборатория, после чего будет произведен ремонт и установлено оборудование для выращивания малька», — сказал директор колледжа.

Александр Зарывахин уточнил, что все работы ведутся за счет средств учреждения.

По его словам, ожидается, что лаборатория начнет работу летом следующего года.