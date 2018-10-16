EN
21:28:43 Вторник, 16 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Почти 300 пензенских семиклассников прошли проверку знаний по географии

16:29 | 16.10.2018 | Образование

Печать

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. 284 семиклассника из восьми школ Пензенской области приняли участие в национальном исследовании качества образования (НИКО) по географии во вторник, 16 октября.

Почти 300 пензенских семиклассников прошли проверку знаний по географии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Контрольные работы написали ученики трех школ Пензы — №18, №30 и №37, а также представители Белинского, Рамзая, Сердобска, Норовки и Вишневого.

За 45 минут школьники продемонстрировали знания о наиболее крупных географических объектах и особенностях природы в разных частях земного шара. При этом они работали с географическими картами, таблицами, графиками, иллюстрациями и текстами.

Читайте также

Пензенская область поднялась на седьмое место в рейтинге организации ГИА

Свои результаты участники исследования узнают не позднее 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, 18 октября НИКО по географии пройдут 140 учащихся 10 классов.

Национальное исследование качества образования (НИКО) — общероссийская программа, реализация которой началась в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.

НИКО предусматривает проведение регулярных — не реже двух раз в год — исследований по отдельным учебным предметам в определенных классах.

Загрузка...
Читайте также
Восстановлена картина убийства мужчины, тело которого нашли в сгоревшей машине «Пензадормост» подготовил к зиме около 130 единиц техники
В ГИБДД прокомментировали ДТП с двумя погибшими в Нижнеломовском районе Дмитрий Матушкин официально представлен коллективу пензенского управления СКР
В Пензе рухнула часть карниза здания на улице Московской Пензенские налогоплательщики перечислили 38 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама