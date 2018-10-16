Почти 300 пензенских семиклассников прошли проверку знаний по географии Образование

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. 284 семиклассника из восьми школ Пензенской области приняли участие в национальном исследовании качества образования (НИКО) по географии во вторник, 16 октября.

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Контрольные работы написали ученики трех школ Пензы — №18, №30 и №37, а также представители Белинского, Рамзая, Сердобска, Норовки и Вишневого.

За 45 минут школьники продемонстрировали знания о наиболее крупных географических объектах и особенностях природы в разных частях земного шара. При этом они работали с географическими картами, таблицами, графиками, иллюстрациями и текстами.

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Свои результаты участники исследования узнают не позднее 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, 18 октября НИКО по географии пройдут 140 учащихся 10 классов.

Национальное исследование качества образования (НИКО) — общероссийская программа, реализация которой началась в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.

НИКО предусматривает проведение регулярных — не реже двух раз в год — исследований по отдельным учебным предметам в определенных классах.