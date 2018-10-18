Девять разработок пензенских педагогов направлено на конкурс «Мои инновации в образовании» Образование

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Девять разработок учителей Пензенской области направлено на федеральный этап конкурса «Мои инновации в образовании – 2018», организатором которого является Всероссийское педагогическое собрание (ВПС).

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В их числе — проекты представителей школы №4 города Никольска: «Путешествие в прошлое из будущего» учителя русского языка и литературы Светланы Куховой и «Школьный художественно-творческий информационный медиацентр и телеканал внутреннего вещания», который представила замдиректора, учитель информатики Любовь Белякина.

Еще одна разработка — «Стратегия профессионального самоопределения: от юных программистов до будущих IT-специалистов» — заявлена учителями информатики кузнецкого лицея №21 Оксаной Горнеевой и Алексеем Кузнецовым.

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Также в конкурсе участвует учитель школы села Вишневого Виктор Андрияшкин, который знакомит школьников с языком программирования Blockly.

Кроме того, на федеральный этап направлен проект «Модель использования информационно-коммуникационных технологий при обучении физике» учителя школы №16 города Кузнецка Эльмиры Шабакаевой.

Помимо этого, отобран проект «Роль школьного музея в патриотическом воспитании и социализации обучающихся» замдиректора школы села Пушанино Татьяны Шебуровой.

Еще одну разработку — «Активизация познавательной деятельности учащихся 7–9 классов на уроках истории в свете требований ФГОС нового поколения» — заявила учитель истории пензенской школы №58 Наталья Ягодина.

Проект «Возможности телевидения в учебно-воспитательном процессе сельской школы с русским неродным языком обучения» подготовлен учителями школы села Верхняя Елюзань Гюзелью Ягудиной и Марьям Исляевой, а «Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семей воспитанников через создание электронной страницы группы в социальной сети в рамках реализации ФГОС ДО» — работницами детсада №89 города Пензы Натальей Корженковой и Оксаной Чередовой.

«По итогам конкурса победители, занявшие призовые места, будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель сектора центра координации научно-методической и проектной деятельности Института регионального развития, член Центрального совета ВПС, координатор конкурса в Пензенской области Николай Полосин.

Конкурс «Мои инновации в образовании» в 2018 году проводится в 20 номинациях.

Он призван выявить инициаторов педагогических инноваций на местах и привлечь внимание к их деятельности.