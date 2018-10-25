Сочинение школьницы из Тамалы вошло в 100 лучших на всероссийском конкурсе Образование

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Ученица 10 класса школы имени Р.А. Китанина Тамалы Пензенской области Софья Оськина вошла в число 100 победителей всероссийского конкурса сочинений с работой «По дороге к аленькому цветочку».

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Отобранные в финал работы ученицы пятого класса школы №20 Пензы Анны Талышевой и шестиклассницы из школы №8 Кузнецка Анастасии Ухаботиной в 100 лучших не вошли.

Награждение состоится в Москве 2 ноября, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Всероссийский конкурс сочинений 2018 года проводился по 12 темам. В нем могли принять участие ученики 4–11 классов.

Он направлен на возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, обобщение, систематизацию и распространение накопленного отечественной методикой эффективного опыта.