В пензенском управлении ФАС России открыта комната для детей сотрудников Образование

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Комната для пребывания детей сотрудников открыта в управлении ФАС России по Пензенской области по инициативе руководителя регионального ведомства Елены Демидовой.

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В пресс-службе управления отметили, что создание детской комнаты является нематериальным инструментом мотивации служащих, поскольку многим из них негде оставить ребенка, например, после школы до окончания своего рабочего дня.

«Сохранение гармонии между сложившейся личной жизнью и карьерой является неотъемлемой частью жизнедеятельности каждого человека. Имея баланс между семьей и карьерой, сотрудник будет готов к новым достижениям и свершениям», — пояснили в ведомстве.

В УФАС уточнили, что в комнате есть диван, стол для подготовки домашнего задания, прописи, игрушки, а также холодильник и микроволновка.