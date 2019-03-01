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В Пензенской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

14:02 | 01.03.2019 | Образование

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Региональный чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы», который проводится по стандартам WorldSkills Russia, стартовал в Пензенской области в пятницу, 1 марта.

В Пензенской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый день является подготовительным — оформляется необходимая документация, проводятся инструктажи, организованы состязания по некоторым компетенциям.

Со 2 по 4 марта конкурсные испытания пройдут на всех площадках, а 5-го числа состоятся соревнования «Навыки мудрых 50+».

Торжественная церемония закрытия будет организована в доме молодежи в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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Региональный чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы» в основной группе — среди участников в возрасте 17–23 лет — проводится в Пензенской области по 20 компетенциям.

Это «Кирпичная кладка», «Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии», «Программные решения для бизнеса», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Графический дизайн», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Лабораторный медицинский анализ», «Дошкольное воспитание», «Управление железнодорожным транспортом», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Предпринимательство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Парикмахерское искусство» и «Преподавание в младших классах».

Еще пять компетенций предусмотрено для направления «Юниоры», в котором участвуют лица в возрасте 14–16 лет: «Программные решения для бизнеса», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

В направлении «Навыки мудрых 50+» победители будут определены в четырех направлениях: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Электромонтаж» и «Кирпичная кладка».

Основными площадками проведения станут региональные отраслевые ресурсные центры профобучения, расположенные на базе учреждений среднего профессионального образования. На их оснащение из бюджета области выделено более 23 млн. рублей.

Региональный чемпионат является отборочным этапом в преддверии полуфиналов национального состязания.

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