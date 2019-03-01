В Пензе 13–14 марта пройдет конкурс работников допобразования «Сердце отдаю детям»
Печать
Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. XV областной конкурс профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» пройдет в пензенской детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина 13 и 14 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
На региональный этап было подано 18 материалов победителей муниципальных конкурсов из Тамалинского, Каменского, Башмаковского, Сосновоборского, Мокшанского, Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского, Неверкинского районов, а также Сердобска, Кузнецка, Заречного, Нижнего Ломова и Пензы.
Читайте также
Победительница конкурса «Сердце отдаю детям» вернулась в Пензу
По результатам отборочного тура в финал вышли 10 педагогов.
Они должны подготовить самопрезентацию «Мое педагогическое кредо» и провести открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой». Также состоится импровизированный конкурс.
Победитель представит Пензенскую область на федеральном этапе конкурса, сообщает пресс-служба министерства образования региона.