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В Пензе 13–14 марта пройдет конкурс работников допобразования «Сердце отдаю детям»

17:14 | 01.03.2019 | Образование

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. XV областной конкурс профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» пройдет в пензенской детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина 13 и 14 марта.

В Пензе 13–14 марта пройдет конкурс работников допобразования «Сердце отдаю детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На региональный этап было подано 18 материалов победителей муниципальных конкурсов из Тамалинского, Каменского, Башмаковского, Сосновоборского, Мокшанского, Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского, Неверкинского районов, а также Сердобска, Кузнецка, Заречного, Нижнего Ломова и Пензы.

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По результатам отборочного тура в финал вышли 10 педагогов.

Они должны подготовить самопрезентацию «Мое педагогическое кредо» и провести открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой». Также состоится импровизированный конкурс.

Победитель представит Пензенскую область на федеральном этапе конкурса, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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