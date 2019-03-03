В социально-педагогическом колледже развернуто три площадки чемпионата профмастерства Образование

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Три площадки по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Дошкольное воспитание» действуют в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на базе пензенского социально-педагогического колледжа.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель директора колледжа Елена Кочетова, соревнования юниоров в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» впервые организованы соревнования для двух возрастных групп — основных участников 17–23 лет и юниоров 14–16 лет.

«Новое содержание конкурсных заданий предполагает умение участников работать на современных видах оборудования, которое представлено на всех площадках», — отметила собеседница агентства.

За победу в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» борются представители пензенского колледжа Ангелина Какулина и Анна Земскова, студенты кузнецкого многопрофильного колледжа Илья Графчев и Альбина Кафтаева и студенты белинского филиала каменского техникума промтехнологий и предпринимательства Дмитрий Холькин и Ольга Яриго.

Им требуется в рамках конкурса разработать и провести фрагмент индивидуальной тренировки, аэробно-танцевального фрагмента спортивно-массового мероприятия, экспресс-консультации по привлечению к ЗОЖ, урока физкультуры и производственной гимнастики.

Студенты 14–16 лет, которые участвуют в компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес», должны выполнить лишь часть из этих заданий. В данной категории выступают студентки педколледжа Юлия Евтеева, Ксения Ротанина и Дарья Минина, представители кузнецкого многопрофильного колледжа Владислав Безматерных, Егор Игнатов и Анастасия Косицына.

В компетенции «Преподавание в младших классах» участвуют шесть человек — студентки педколледжа Анастасия Родина и Мария Федотова, представительницы белинского филиала каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Дарья Маринина и Мария Шахназарян, а также молодые учителя лицея современных технологий управления №2 Пензы Марина Потапова и Гулия Ряхимова.

В рамках конкурса оценивается подготовка и проведение виртуальной экскурсии, фрагмента урока, занятия с использованием интерактивного оборудования, интерактива по решению ситуативной педагогической задачи, а также создание и размещение материала для персонального сайта учителя.

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Участниками в компетенция «Дошкольное воспитание» стали студентки социально-педагогического колледжа Арина Куприянова, Жанна Шохина и Юлия Сазанова, студентки кузнецкого многопрофильного колледжа Мария Макеева, Анастасия Карпунина и Татьяна Бирюкова, а также представительница казанского педколледжа Альбина Бизяева.

Им необходимо разработать и провести интегрированное занятия по речевому развитию с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ-оборудовании и по познавательному развитию и робототехнике, организовать режим первой и второй половины дня в детсаду, разработать проект информационно-демонстрационного стенда к празднику.

Пензенский социально-педагогический колледж является активным участником движения WorldSkills Russia с 2015 года.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит на его базе с 1 по 5 марта.