В Арбеково начали строить новую школу Образование

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Работы по возведению новой школы на 800 мест начаты в 6-м микрорайоне Арбеково города Пензы в рамках федерального проекта «Жилье».

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Стройплощадку в четверг, 7 марта, посетила первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова.

Она провела выездное совещание, на котором также присутствовали представители администрации Пензы, управления капитального строительства города, руководители подрядной организации и ресурсоснабжающих предприятий.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, им были даны поручения, направленные на соблюдение графика строительства объекта, а также рассмотрены общие вопросы, касающиеся возведения жилья на территории 7-го и 8-го микрорайонов Арбеково.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 февраля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «СтройСити» в лице директора Романа Курловича заключили муниципальный контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Его цена составила 435 млн. 580 тыс. 590 рублей.

Почти 305 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, около 85 млн. рублей — из регионального и примерно 46 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.