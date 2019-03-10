В Пензенской области объявлен конкурс грантов на проекты по развитию образования Образование

Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» на средства целевого капитала организовал конкурс грантов для поддержки проектов на тему «Содействие развитию образования и просвещения».

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К участию в нем допускаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Они должны иметь не менее 25% от запрашиваемой суммы или представить доказательства того, что такое финансирование будет получено из других источников в будущем.

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Согласно положению, сумма гранта не может превышать 100 тыс. рублей.

Прием заявок продлится до 10 апреля.

Итоги будут объявлены не позднее 7 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также в Пензенской области объявлен конкурс «Твоя инициатива», по итогам которого среди некоммерческих организаций и групп активистов будут распределены микрогранты в размере до 20 тыс. рублей на реализацию проектов, направленных на решение социально значимых проблем жителей.