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В Пензенской области объявлен конкурс грантов на проекты по развитию образования

12:42 | 10.03.2019 | Образование

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Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» на средства целевого капитала организовал конкурс грантов для поддержки проектов на тему «Содействие развитию образования и просвещения».

В Пензенской области объявлен конкурс грантов на проекты по развитию образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в нем допускаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Они должны иметь не менее 25% от запрашиваемой суммы или представить доказательства того, что такое финансирование будет получено из других источников в будущем.

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Согласно положению, сумма гранта не может превышать 100 тыс. рублей.

Прием заявок продлится до 10 апреля.

Итоги будут объявлены не позднее 7 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также в Пензенской области объявлен конкурс «Твоя инициатива», по итогам которого среди некоммерческих организаций и групп активистов будут распределены микрогранты в размере до 20 тыс. рублей на реализацию проектов, направленных на решение социально значимых проблем жителей.

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