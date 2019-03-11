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В Пензенской области открыта регистрация участников конкурса «Учитель года»

14:21 | 11.03.2019 | Образование

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Регистрация участников конкурса «Учитель года – 2019» открыта в Пензенской области.

В Пензенской области открыта регистрация участников конкурса «Учитель года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заявки могут подать педагогические работники, стаж которых составляет не менее трех лет.

При этом они не должны входить в число победителей и призеров конкурса, проводившегося в последние три года.

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С 25 марта по 15 апреля состоится заочный тур. Он будет включать в себя задания «Интернет-ресурс», «Методический семинар» и эссе на заданную тему.

Очный тур пройдет в период с 16 по 18 апреля. В него пройдут учителя, набравшие максимальное количество баллов.

Этот этап также предполагает выполнение ряда заданий — проведение методического семинара, учебного занятия и мастер-класса.

В соответствии с положением конкурса, обладателю титула «Учитель года» будет выплачено денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. За второе и третье места полагается по 70 тыс. и 50 тыс. рублей.

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