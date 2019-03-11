Стали известны имена финалистов конкурса «Сердце отдаю детям» Образование

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Три женщины и семеро мужчин примут участие в финале регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который состоится в Пензе 13 и 14 марта.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, три участницы будут бороться за победу в творческом направлении. Это педагог детской школы искусств Тамалинского района Оксана Бешнова, представительница дворца детского и юношеского творчества Юлия Гебель и хореограф дома детского творчества №1 города Пензы Рипсимэ Русина.

Физкультурно-спортивное направление представят педагог центра детского творчества Сосновоборского района Игорь Кульгаев и сотрудник центра развития творчества детей и юношества Виктор Гаганов.

В социально-педагогической номинации будет участвовать педагог центра развития творчества детей и юношества Каменского района Валентин Данилушкин и педагог центра образования и профессиональной ориентации Павел Немков.

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В технической специализации за победу будут бороться сотрудник пензенского центра развития творчества детей и юношества Дмитрий Запорожец и педагог центра детского творчества Сердобска Илья Мордовин.

В туристско-краеведческом направлении заявлен лишь один участник — педагог станции юных туристов имени Т.Т. Мартыненко Павел Скубашевский.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», финал областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» пройдет в детской школе искусств Пензы имени Ю.Е. Яничкина 13 и 14 марта.

Победитель примет участие во всероссийском конкурсе. По данным министерства образования региона, он пройдет в декабре 2019 года в Пензе.