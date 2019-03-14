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Виктор Кувайцев предложил сделать новую школу в Арбеково многопрофильной

16:50 | 14.03.2019 | Образование

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил сделать многопрофильной новую школу на 800 мест, строительство которой начато в 6-м микрорайоне Арбеково в рамках федерального проекта «Жилье».

Виктор Кувайцев предложил сделать новую школу в Арбеково многопрофильной

Фото: Penza-gorod.ru

«Профподготовка на этапе школьного обучения позволяет осознанно подойти к выбору будущей специальности», — отметил он в ходе выездного совещания на стройплощадке в четверг, 14 марта.

Мэр выступил за то, чтобы учащиеся могли выбрать в школе одно из таких направлений, как социально-гуманитарное, информационно-технологическое, химико-биологическое и инженерное, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 февраля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «СтройСити» в лице директора Романа Курловича заключили муниципальный контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Его цена составила 435 млн. 580 тыс. 590 рублей.

Почти 305 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, около 85 млн. рублей — из регионального и примерно 46 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.

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