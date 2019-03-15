Бездействие чиновников от образования оставило безнаказанными лиц, занимавшихся поборами Образование

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили факты бездействия представителей министерства образования Пензенской области в части рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности лиц, допустивших поборы в подведомственных учреждениях.

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«Так, по обращению гражданина министерством был установлен факт взимания поборов с родителей при приеме в детский сад №3 города Каменки. Однако вопрос о наличии в действиях должностных лиц и образовательной организации признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», рассмотрен не был», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что также чиновники бездействовали после выявления еще трех аналогичных фактов.

По словам представителя прокуратуры, при проверке выяснилось, что, располагая сведениями о возможном незаконном использовании в образовательном процессе рабочих тетрадей, сотрудники министерства не направили предостережения в адрес руководителей 27 школ.

«В целях устранения нарушений внесено представление председателю правительства Пензенской области [Николаю Симонову]. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.