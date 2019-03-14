Прокуратура сочла законным отказ пензенского министра отвечать на неудобные вопросы СМИ Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Прокуратура сочла законным отказ министра образования региона Александра Воронкова отвечать на содержавшиеся в редакционном запросе ИА «PenzaNews» вопросы, касающиеся неподобающего поведения замдиректора ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке Юрия Краснова, который использовал нецензурную лексику и оскорбления в адрес координатора движения «Левый фронт» в Поволжье Сергея Падалкина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Запрос был направлен главе министерства образования Пензенской области, которое является учредителем ГАУ, 18 января и зарегистрирован в ведомстве спустя три дня.

Александру Воронкову предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе о том, считает ли он такое поведение сотрудника госучреждения допустимым; понес ли Юрий Краснов наказание в связи с произошедшим, какое именно; если нет, то почему; а также планируется ли его увольнение с занимаемой должности.

Ни на один из них министр не ответил.

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Вместо этого 28 января он уведомил СМИ о том, что редакционный запрос направлен директору ГАУ «ММЦ» Олегу Куроедову. Тот в свою очередь несколькими днями ранее уже сообщил ИА «PenzaNews», что к Юрию Краснову применены меры дисциплинарного характера, однако какие именно, он не уточнил, сославшись на закон «О персональных данных». На остальные вопросы журналистов, касающиеся скандала с участием заместителем директора, руководитель молодежного центра также не ответил.

Помимо основной работы, Олега Куроедова и Александра Воронкова связывает то, что они оба входят в состав регполитсовета «Единой России». Министр к тому же является секретарем октябрьского местного отделения партии.

В прокуратуре Пензенской области после анализа позиции министерства образования региона пришли к выводу, что круг вопросов, заданных Александру Воронкову, не относится к деятельности возглавляемого им ведомства, поэтому он имел полное право не отвечать на них.

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«Непредставление информации оценочного характера, которая не относится к деятельности министерства образования Пензенской области или подведомственного ему учреждения, основывалось на положениях закона №8-ФЗ [«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»]. С учетом изложенного оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — говорится в письме за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Олега Самохина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 января на информационно-аналитическом портале, который прочно ассоциируется с координатором движения «Левый фронт» в Поволжье Сергеем Падалкиным, была размещена публикация под заголовком «Пензенские чиновники украли льготы у ветеранов боевых действий».

Спустя некоторое время оппозиционеру позвонил руководитель реготделения «Боевого братства», заместитель директора ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», председатель ОНК Юрий Краснов, который, используя нецензурную лексику, выразил свое возмущение в связи с появившейся в интернете статьей в защиту ветеранов.

12 марта Юрий Краснов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Ему назначен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.

Согласно сведениям на сайте «ММЦ», он по-прежнему отвечает за воспитание молодежи.