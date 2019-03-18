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Мэр отметил положительную динамику строительства нового корпуса детсада на Шуисте

09:25 | 18.03.2019 | Образование

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил положительную динамику строительства нового корпуса детского сада №101 на улице Макаренко, который будет соединен с основным теплым переходом.

Мэр отметил положительную динамику строительства нового корпуса детсада на Шуисте

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе визита на стройплощадку в минувшее воскресенье, 17 марта, он убедился, что подрядная организация четко выполняет условия муниципального контракта в соответствии с запланированным графиком.

К настоящему времени полностью готовы кровля и наружные стены. Фасад окрашен в один слой. Сделан переход между основным и дополнительным корпусами. Идет подготовка к чистовой отделке. Параллельно осуществляются работы по устройству наружных сетей.

«Следует найти возможность, чтобы изношенные навесы, которые находятся на территории детского сада, привести в порядок», — обратил внимание ответственных лиц Виктор Кувайцев.

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Кроме того, мэр поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову совместно с сотрудниками администрации Железнодорожного района города установить собственника сгоревшего дома, расположенного в непосредственной близости к учреждению, чтобы очистить территорию, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

25 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Пензастройком» в лице гендиректора Владимира Савинкина заключили муниципальный контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Макаренко, 20.

Его цена составила 102 млн. 634 тыс. 299 рублей 75 копеек.

Трехэтажное здание на 175 мест должно иметь подвал и чердак. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.

Дата завершения работ по контракту — 17 июня 2019 года.

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