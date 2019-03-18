В ПГУ скорбят в связи с кончиной Владимира Очкина Образование

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Владимир Очкин, который с 1968 по 2012 годы трудился на кафедре философии Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, где прошел путь от старшего преподавателя до доцента, ушел из жизни на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского государственного университета (ПГУ).

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«Владимир Леонидович как высококвалифицированный специалист пользовался авторитетом у студентов и коллег, в своей работе руководствовался принципами гуманистической направленности в отношениях между преподавателями и студентами. Он никогда не был равнодушен к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом. Его оптимизм и жизнелюбие приносили радость и придавали силы окружающим его студентам и коллегам», — говорится в некрологе.

В нем добавляется, что деканат, преподаватели и сотрудники факультета педагогики, психологии и социальных наук глубоко скорбят о кончине Владимира Очкина и выражают соболезнования его родным и близким.

«Принципиальным, добрым, сердечным и отзывчивым навсегда останется в нашей памяти Владимир Леонидович», — отмечается в тексте.

Церемония прощания с Владимиром Очкиным прошла в Пензе в минувшее воскресенье, 17 марта.