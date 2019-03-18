Дмитрий Пащенко избран ректором ПензГТУ Образование

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Проректор по научной работе Пензенского государственного технологического университета, доктор технических наук, профессор Дмитрий Пащенко избран ректором вуза.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПензГТУ, в ходе конференции работников и обучающихся, состоявшейся 15 марта, свои голоса за него отдали 55 делегатов из 77.

21 человек поддержал его конкурента — кандидата технических наук, доцента, декана факультета биотехнологий Алексея Кузьмишкина. Один бюллетень был признан недействительным.

Результаты тайного голосования будут направлены министерство образования и науки России.

Ожидается, что приказ о назначении ректора будет подписан в апреле.

Читайте также

Бывший ректор ПензГТУ Василий Моисеев получил 5 лет условно

Пащенко Дмитрий Владимирович окончил Пензенский государственный университет в 1998 году по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по специальностям «Системный анализ управление и обработка информации» и «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».

В 2006 году стал членом-корреспондентом Академии информатизации образования.

В этом же году присвоено звание доцент по кафедре «Вычислительная техника».

В 2013 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Системный анализ управление и обработка информации».

В 2018 году стал профессором по специальности «Теоретические основы информатики».