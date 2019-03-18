Дмитрий Пащенко избран ректором ПензГТУ
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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Проректор по научной работе Пензенского государственного технологического университета, доктор технических наук, профессор Дмитрий Пащенко избран ректором вуза.
Фото: Minobr.pnzreg.ru
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПензГТУ, в ходе конференции работников и обучающихся, состоявшейся 15 марта, свои голоса за него отдали 55 делегатов из 77.
21 человек поддержал его конкурента — кандидата технических наук, доцента, декана факультета биотехнологий Алексея Кузьмишкина. Один бюллетень был признан недействительным.
Результаты тайного голосования будут направлены министерство образования и науки России.
Ожидается, что приказ о назначении ректора будет подписан в апреле.
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Пащенко Дмитрий Владимирович окончил Пензенский государственный университет в 1998 году по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по специальностям «Системный анализ управление и обработка информации» и «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».
В 2006 году стал членом-корреспондентом Академии информатизации образования.
В этом же году присвоено звание доцент по кафедре «Вычислительная техника».
В 2013 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Системный анализ управление и обработка информации».
В 2018 году стал профессором по специальности «Теоретические основы информатики».