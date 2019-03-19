Венера Юмакаева из Кузнецкого района отмечена на конкурсе учителей татарского языка Образование

Казань, 19 марта 2019. PenzaNews. Учитель школы села Татарский Канадей Кузнецкого района Пензенской области Венера Юмакаева признана победителем в номинации «Надежное будущее» на всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы», итоги которого подведены в Казани.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Она представила членам жюри открытый урок «В удивительном мире звуков» по теме «Звукоподражательные слова», внеклассное мероприятие «Интеллектуальная игра «Знатоки Татарстана», мастер-класс и образовательный проект в составе группы «Навстречу друг к другу» по теме «Семья и школа: территория сотрудничества».

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Венера Юмакаева отметила, что учителя татарского языка и литературы чувствуют поддержку со стороны министерств образования Пензенской области и Татарстана, а также татарской национальной культурной автономии региона.

«Выражаю искреннюю благодарность за поддержку и возможность представить свой педагогический опыт на всероссийском уровне», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в 2019 году во всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» приняли участие 50 учителей из Татарстана и 20 — из 13 других регионов России.

В финал вышли педагоги, успешно прошедшие заочный этап.