EN
23:54:10 Вторник, 19 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Венера Юмакаева из Кузнецкого района отмечена на конкурсе учителей татарского языка

17:25 | 19.03.2019 | Образование

Печать

Казань, 19 марта 2019. PenzaNews. Учитель школы села Татарский Канадей Кузнецкого района Пензенской области Венера Юмакаева признана победителем в номинации «Надежное будущее» на всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы», итоги которого подведены в Казани.

Венера Юмакаева из Кузнецкого района отмечена на конкурсе учителей татарского языка

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Она представила членам жюри открытый урок «В удивительном мире звуков» по теме «Звукоподражательные слова», внеклассное мероприятие «Интеллектуальная игра «Знатоки Татарстана», мастер-класс и образовательный проект в составе группы «Навстречу друг к другу» по теме «Семья и школа: территория сотрудничества».

Читайте также

Жиганша Туктаров вошел в состав совета федеральной национально-культурной автономии татар

Венера Юмакаева отметила, что учителя татарского языка и литературы чувствуют поддержку со стороны министерств образования Пензенской области и Татарстана, а также татарской национальной культурной автономии региона.

«Выражаю искреннюю благодарность за поддержку и возможность представить свой педагогический опыт на всероссийском уровне», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в 2019 году во всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» приняли участие 50 учителей из Татарстана и 20 — из 13 других регионов России.

В финал вышли педагоги, успешно прошедшие заочный этап.

Загрузка...
Читайте также
Новый анализатор поможет пензенским судмедэкспертам выяснить причину смерти человека Виктор Кувайцев потребовал активизировать работы по вывозу снега с улиц Пензы
В Пензе прошел смотр готовности сил и средств к весеннему половодью В Пензе во второй раз дала потомство свинья, прооперированная с помощью робота
82-летний пензенский легкоатлет стал чемпионом России среди ветеранов Кувайцев представил Утина, Муравлева и Моргунова в новых должностях
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама