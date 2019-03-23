Мэр Пензы предложил поддержать талантливых детей из малообеспеченных семей Образование

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил поддержать талантливых детей из малообеспеченных семей.

Фото: Penza-gorod.ru

«Каждый год мы закладываем в городской бюджет средства на дополнительное образование детей. При этом некоторые направления остаются платными. Мы знаем, что у нас в городе много одаренных детей, которые хотели бы заниматься и развивать свои способности, но их родители не имеют для этого финансовой возможности. Таких талантливых детей из малообеспеченных семей надо поддерживать дополнительно», — сказал он в ходе посещения детской школы искусств «Гармония» в минувшую пятницу, 22 марта.

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Мэр поручил своему заместителю Владимиру Попкову проработать различные варианты по снижению стоимости обучения или проведению бесплатных занятий для этой категории детей.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в бюджете города на 2019 года на дополнительное образование предусмотрено около 643 млн. рублей.

В ДШИ «Гармония» по разным направлениям обучаются свыше 1 тыс. детей. Часть из них пользуются дополнительными платными услугами, которые учреждение оказывает сверх утвержденного муниципального задания. Среди таких воспитанников есть дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.