Дмитрий Запорожец победил в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» Образование

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Педагог пензенского центра развития творчества детей и юношества, руководитель объединения «Робототехника» Дмитрий Запорожец признан победителем областного этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», итоги которого подведены в четверг, 14 марта.

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В ходе церемонии награждения министр образования региона Александр Воронков вручил победителю, призерам и семи лауреатам конкурса дипломы и значки с надписью «А мы из Пензы».

Дмитрий Запорожец также удостоен премии в 100 тыс. рублей.

Он получил право представить регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Пензе в декабре.

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Второе и третье места заняли педагог центра образования и профессиональной ориентации Заречного Павел Немков и хореограф дома детского творчества №1 города Пензы Рипсимэ Русина соответственно. Они поощрены премиями в размере 75 тыс. и 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Финал областного конкурса «Сердце отдаю детям» проходил в Пензе в течение двух дней — 13 и 14 марта.

За победу боролись 10 педагогов дополнительного образования — Оксана Бешнова, Юлия Гебель, Рипсимэ Русина, Игорь Кульгаев, Виктор Гаганов, Валентин Данилушкин, Павел Немков, Дмитрий Запорожец, Илья Мордовин и Павел Скубашевский.