EN
20:10:01 Четверг, 14 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Конкурс «Мисс студенческих отрядов». Пенза, 13 марта 2019 г.

Дмитрий Запорожец победил в областном конкурсе «Сердце отдаю детям»

15:38 | 14.03.2019 | Образование

Печать

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Педагог пензенского центра развития творчества детей и юношества, руководитель объединения «Робототехника» Дмитрий Запорожец признан победителем областного этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», итоги которого подведены в четверг, 14 марта.

Дмитрий Запорожец победил в областном конкурсе «Сердце отдаю детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе церемонии награждения министр образования региона Александр Воронков вручил победителю, призерам и семи лауреатам конкурса дипломы и значки с надписью «А мы из Пензы».

Дмитрий Запорожец также удостоен премии в 100 тыс. рублей.

Он получил право представить регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Пензе в декабре.

Читайте также

В Пензе стартовал финал педагогического конкурса «Сердце отдаю детям»

Второе и третье места заняли педагог центра образования и профессиональной ориентации Заречного Павел Немков и хореограф дома детского творчества №1 города Пензы Рипсимэ Русина соответственно. Они поощрены премиями в размере 75 тыс. и 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Финал областного конкурса «Сердце отдаю детям» проходил в Пензе в течение двух дней — 13 и 14 марта.

За победу боролись 10 педагогов дополнительного образования — Оксана Бешнова, Юлия Гебель, Рипсимэ Русина, Игорь Кульгаев, Виктор Гаганов, Валентин Данилушкин, Павел Немков, Дмитрий Запорожец, Илья Мордовин и Павел Скубашевский.

Загрузка...
Читайте также
Иван Белозерцев призвал не затягивать сроки благоустройства территории у собора Раскрыто изнасилование, совершенное в центре Пензы
Члены паводковой комиссии обсудили ситуацию в Мичуринском В Пензе пересчитали технику для откачки воды
Виктор Кувайцев предложил сделать новую школу в Арбеково многопрофильной Панюхин призвал диспетчерские службы наладить взаимодействие с «Сурским гидроузлом»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама