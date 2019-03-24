Фестиваль «Витамин науки» вызвал живой интерес у жителей Пензы Образование

Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. III двухдневный фестиваль для детей и взрослых «Витамин науки», который организован в новом корпусе школы №66 имени В.А. Стукалова в микрорайоне Шуист города Пензы, вызвал неподдельный интерес у жителей и гостей города.

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Только за первый час работы мероприятие, стартовавшее в минувшую субботу, 23 марта, посетили более 600 человек.

Некоторые площадки рассчитаны в первую очередь на детей, например, по созданию маек с рисунками внутренних органов. Другие ориентированы на подростков. Так, они с воодушевлением восприняли открытое занятие по химии с проведением опытов. Также организаторы предусмотрели мероприятия для взрослых, самым крупным из которых в первый день стал большой лекторий с приглашением известных ученых — автора учебника по астрономии Владимира Сурдина, врача-токсиколога Алексея Водовозова и других.

Отдельные события фестиваля стали точкой притяжения представителей всех возрастов. Практически никого не оставили равнодушными площадки океанариума и зоопарка, где можно не просто посмотреть, но и подержать в руках некоторых животных.

Кроме того, развернута масштабная экспозиция молодежного историко-культурного объединения «Святогор». На ней воссоздан быт прошлых веков, представлены доспехи, костюмы и исторические экспонаты.

Также большое внимание посетителей оказалось приковано к сборке картин из 600 кубиков Рубика, которая шла на протяжении всего дня.

В воскресенье, 24 марта, фестиваль продолжает свою работу.

В рамках «Большого лектория» выступят биофизик Юрий Нечипоренко, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин и другие ученые. Информацию о других мероприятиях можно найти на сайте фестиваля «Витамин науки».

Третий научный фестиваль для детей и взрослых «Витамин науки» вошел в число победителей второго в 2018 года конкурса президентских грантов. Соответствующая заявка была подана общественной организацией «Союз молодежи Пензенской области».

Размер гранта составил 975 тыс. 520 рублей, при этом предусмотрено софинансирование в сумме 189 тыс. 714 тыс. рублей.