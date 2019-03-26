Мэр Пензы положительно оценил работу лагеря при школе №58 Образование

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил организацию отдыха детей в период каникул в лагере, действующем при школе №58.

Фото: Penza-gorod.ru

Директор учреждения Дмитрий Филяев проинформировал мэра о том, что дневной лагерь «Росток» посещают 85 человек, в основном — ученики начальных классов.

По его словам, дети участвуют в викторинах, концертах, представлениях, спортивных играх, занимаются с психологом, посещают тренировки по ориентированию, библиотечные часы, плавают в бассейне и ходят на экскурсии.

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Виктор Кувайцев особо отметил спортивный блок — в течение дня в бассейне работает тренер, занятия проводятся как для учеников школы №58, так и для детей из близлежащих учреждений образования, а в свободное время оказываются платные услуги.

«Это хороший пример организации внеурочной деятельности. Она обеспечивает занятость детей и приобщает их к активному и здоровому образу жизни», — подчеркнул мэр Пензы.

Также он посетил столовую, где поинтересовался у работников пищеблока предпочтениями детей и ситуацией с питанием учеников из малообеспеченных семей.

Кроме того, в ходе визита Виктор Кувайцев дал ряд поручений, касающихся содержания здания и благоустройства территории.