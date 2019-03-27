Девять пензенцев станут агонистами в игре с участием Вяземского Образование

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Три тройки агонистов, которые займут места на игровых дорожках на заключительном этапе турнира «Умники и умницы Сурского края» с участием профессора МГИМО Юрия Вяземского, определены в Пензе.

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В первую вошли ученица лингвистической гимназии №6 города Пензы Елизавета Балакина, учащаяся школы №3 поселка Земетчино Юлия Быстрова и учащийся школы имени Р.А. Китанина Тамалы Илья Ольховников.

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Также агонистами станут Дарья Козина из школы №2 Никольска, Анастасия Крюкова из школы имени А.Г. Малышкина Мокшана и Александр Потапов из школы имени А.В. Каляпина села Пригородного Сердобского района.

В третью тройку игроков включены ученица школы №8 Каменки Юлия Ажнакина, представительница школы №31 Пензы Алена Павловская и Константин Юшков из лицея №230 Заречного.

Остальные 16 финалистов игры «Умники и умницы Сурского края» будут выступать в качестве теоретиков. Заключительный этап конкурса состоится в мае.