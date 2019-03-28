Выявлены факты поставки фальсифицированного молока и масла в пензенские учебные учреждения Образование

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Региональное управление Роспотребнадзора выявило два факта поставки в образовательные учреждения Пензенской области фальсифицированной молочной продукции с начала 2018–2019 учебного года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в одном случае в организацию профессионального образования поступило пастеризованное молоко, не соответствующее требованиям по жирно-кислотному составу, в другом — в школу завезли сливочное масло, где была нарушена доля молочного жира и обнаружены фитостерины.

В ведомстве уточнили, что всего за этот период на фальсификацию исследовано 33 образца, то есть нарушения обнаружены примерно в 6% из них.

«Выявленная фальсифицированная продукция была произведена на территории Московской области, в связи с чем материалы проверок направлены в управление Роспотребнадзора по месту расположения производителей для принятия мер», — пояснили в пресс-службе.