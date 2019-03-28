EN
15:39:34 Четверг, 28 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Выявлены факты поставки фальсифицированного молока и масла в пензенские учебные учреждения

10:26 | 28.03.2019 | Образование

Печать

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Региональное управление Роспотребнадзора выявило два факта поставки в образовательные учреждения Пензенской области фальсифицированной молочной продукции с начала 2018–2019 учебного года.

Выявлены факты поставки фальсифицированного молока и масла в пензенские учебные учреждения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в одном случае в организацию профессионального образования поступило пастеризованное молоко, не соответствующее требованиям по жирно-кислотному составу, в другом — в школу завезли сливочное масло, где была нарушена доля молочного жира и обнаружены фитостерины.

В ведомстве уточнили, что всего за этот период на фальсификацию исследовано 33 образца, то есть нарушения обнаружены примерно в 6% из них.

«Выявленная фальсифицированная продукция была произведена на территории Московской области, в связи с чем материалы проверок направлены в управление Роспотребнадзора по месту расположения производителей для принятия мер», — пояснили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе намечено открыть производство оборудования для очистки стоков В Пензенской области планируется объединить пчеловодов в кооператив
Пензенские врачи готовятся внедрить новую методику лечения туберкулеза В Пензе стартовала штабная тренировка с эвакуационными комиссиями
Директор организации в Пензе задержан после взятки за фиктивное трудоустройство В Белинском районе завершено расследование дела о смерти мужчины от 42 ножевых ранений
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама