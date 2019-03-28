Более 90 млн. рублей распределено на обеспечение защищенности пензенских школ и детсадов Образование

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Субсидии из бюджета Пензенской области в сумме более 90,5 млн. рублей распределены 29 районам и городским округам на содержание территорий образовательных организаций в части антитеррористической защищенности.

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Согласно протоколу заседания специальной комиссии регионального Минобразования, объем софинансирования из муниципальных бюджетов составит в общей сложности свыше 48 млн. рублей.

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Больше всего средств, 60 млн. рублей, на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций направят в Пензе — 39 млн. рублей из областного бюджета, 21 млн. рублей — из городского.

Второй по размеру эта сумма станет в Каменском районе — почти 15 млн. рублей, причем 9,7 млн. рублей составят региональные средства. Третьим по финансированию данных мероприятий стал Городищенский район — в сумме будет направлено 8,7 млн. рублей, 3 млн. рублей из которых будет софинансирование из муниципального бюджета.

Наименьший размер субсидий предусмотрен для Колышлейского района — 42,5 тыс. рублей. К этой сумме будет добавлено 23 тыс. рублей из муниципального бюджета.

Нераспределенный остаток средств составил около 29,5 млн. рублей.