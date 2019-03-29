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Глава пензенского УМВД поднял вопрос о защищенности школ от вооруженных нападений

16:41 | 29.03.2019 | Образование

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин поднял вопрос о защищенности образовательных организаций региона от вооруженных нападений.

Глава пензенского УМВД поднял вопрос о защищенности школ от вооруженных нападений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В последние годы за рубежом и в нашей стране участились случаи вооруженных нападений на учебные заведения. Никто не застрахован от подобных проявлений агрессии, в том числе и подростковой, на территории нашего региона. Оборудование детских садов и школ системами видеонаблюдения не решает проблему безопасности», — сказал он, выступая с отчетом о работе ведомства за 2018 год на 19-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 29 марта.

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По мнению Сергея Щеткина, в этом вопросе необходим комплексный подход, в первую очередь обеспечение строгого пропускного режима с досмотром всех посетителей.

Также он обратил внимание на квалификацию лиц, отвечающих за безопасность объектов образования.

«Женщины и мужчины пенсионного возраста, коими представлена охрана в настоящее время, не защитят наших детей от неадекватного преступника. Полагаем, необходимо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих мероприятий в государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Пензенской области на 2014–2022 годы», — пояснил начальник УМВД.

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