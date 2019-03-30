В Пензе воспитателем года стала Оксана Чередова Образование

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Воспитатель детского сада №89 Пензы «Солнечный лучик» Оксана Чередова победила в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года», итоги которого были подведены на сцене детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина в минувшую пятницу, 29 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

Ей вручен диплом победителя и сертификат на получение денежной премии в размере 75 тыс. рублей. Оксана Чередова будет представлять город на областном этапе конкурса.

Второе место заняла учитель-логопед детского сада №124 «Гномик» Ирина Козина, получившая 50 тыс. рублей. Тройку призеров замкнула воспитатель детсада №10 «Калейдоскоп» Наталья Шумарова. Она награждена премией в размере 30 тыс. рублей.

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В ходе церемонии награждения глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что случайных людей в этой профессии не бывает.

«Детский сад — это первый коллектив, куда попадает ребенок, и воспитатель, как мама, должен помочь адаптироваться, научить доброте, привить любознательность, то есть заложить основу благополучия и надежности. Все это может делать человек, который не просто профессионально подготовлен, а прежде всего любит детей и предан своему делу», — сказал мэр.

Он выразил уверенность, что проведение таких мероприятий и поддержка талантливых педагогов будут способствовать динамичному развитию сферы образования, сообщает пресс-служба администрации Пензы.