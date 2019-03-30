Пензенскому пловцу из-за соревнований пришлось сдавать ЕГЭ досрочно Образование

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Мастер спорта международного класса по плаванию, выпускник школы №49 Пензы, отличник Егор Павлов решил сдать ЕГЭ досрочно.

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Он приступил к экзаменам раньше сверстников, так как во время основного периода сдачи ЕГЭ будет участвовать в первенстве Европы по плаванию, которое состоится в июне и июле.

17-летний спортсмен сообщил, что, кроме обязательных предметов, выбрал биологию и химию.

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«Биологию, так как этот предмет нужен при поступлении в институт, а химию — для подстраховки. Куда буду поступать, пока не определился до конца, но планирую связать свою дальнейшую жизнь с тренерской работой», — цитирует Егора Павлова пресс-служба регионального министерства образования.

Досрочный период сдачи ЕГЭ проходит с 20 марта по 10 апреля.

Заявление на участие в нем в Пензенской области подали 166 выпускников 2018–2019 учебного года и прошлых лет, а также студентов организаций профессионального образования.