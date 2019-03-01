Пензенские пловцы завоевали 10 медалей в третий день чемпионата и первенства ПФО Спорт

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Спортсмены Пензенской области завоевали десять медалей — пять золотых и пять серебряных — в третий день чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по плаванию.

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Как сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура», победу одержали Роман Ларин на дистанции 200 метров на спине, Виктория Андреева — 50 метров баттерфляем и 100 метров брассом, а также Егор Павлов — 200 метров на спине и 50 метров баттерфляем.

Обладателями серебряных наград стали Сергей Исаев на дистанции 200 метров на спине и Виктория Белякова — 200 метров вольным стилем.

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«Серебро» также выиграли мужская и женская команды в эстафете четыре по 100 метров вольным стилем. В составе женской выступили Виктория Белякова, Ольга Ключникова, Жанна Купцова и Анастасия Логинова, мужской — Роман Ларин, Александр Харланов, Артем Лазарев и Егор Павлов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», чемпионат и первенство Приволжского федерального округа стартовали в пензенском дворце водного спорта «Сура» 26 февраля.

В первый день соревнований спортсмены из Пензенской области завоевали девять медалей — четыре золотых, столько же серебряных и одну бронзовую.

Во второй они принесли в копилку сборной региона 13 медалей — пять золотых, столько же серебряных и три бронзовые.