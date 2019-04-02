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В Пензе образовательные организации окажут платные услуги на 253 млн. рублей

09:10 | 02.04.2019 | Образование

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Платные услуги на 253 млн. рублей планируется оказать в муниципальных образовательных организациях в Пензе в 2019 году. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

В Пензе образовательные организации окажут платные услуги на 253 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что примерно 7 лет назад эта сумма достигала лишь 30 млн. рублей.

Юрий Голодяев особо обратил внимание на то, что соответствующие тарифы основываются на принципе полного возмещения затрат, в том числе на оплату труда педагога, административно-хозяйственного персонала и некоторые другие.

Вместе с тем, по его словам, платные услуги не ограничиваются кружками и секциями разной направленности, в том числе художественной, технической и спортивной.

«Школа искусств имени [Юрия] Яничкина проводит платные концерты», — привел пример Юрий Голодяев в ходе совещания в мэрии Пензы утром во вторник, 2 апреля.

Он уточнил, что всего в этом году намечено оказать 1 тыс. 627 платных услуг.

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