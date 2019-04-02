На улице Окружной в Пензе планируется открыть центр допобразования детей Образование

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Региональное общественное движение «Культурная страна» планирует открыть центр дополнительного образования детей в Пензе. Об этом сообщил вице-мэр Денис Леонтьев.

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По его словам, детали соответствующего протокола о намерениях находятся в стадии согласования.

«Он направлен на реализацию социального проекта, целью которого является формирование, поддержание и развитие инициатив населения города Пензы в сфере культуры, образования и искусства», — пояснил Денис Леонтьев в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 2 апреля.

Вице-мэр добавил, что данный центр намечено разместить в здании на пересечении улиц Окружной и Дизельной, которое принадлежит Роспатенту.

«Здание планируется передать в собственность муниципалитета. Обращение Федеральной службы по интеллектуальной собственности направлено в адрес администрации города Пензы. В дальнейшем за счет средств инвестора — организации общественной «Культурная страна» — данное здание будет отремонтировано и под нужды школы приспособлено», — добавил заместитель главы администрации Пензы.