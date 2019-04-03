Участники «PROдвижения» представили свои проекты мэру Пензы Образование

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Финалисты муниципального кластерного проекта «PROдвижение», работавшие в 2018–2019 учебном году в составе команд по архитектурно-строительному направлению, представили свои задумки главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, начальнику городского управления образования Юрию Голодяеву и экспертам в среду, 3 апреля.

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Итоговая защита проектов состоялась в центре технологического обучения.

Первой выступила команда лицея №2, которую представляли учащиеся Иван Белозерцев, Артем Екименко и Владислав Харитонов.

Они предложили создать на территории учреждения небольшую парковую зону, в центре которой будет находиться монумент «Стела знаний», состоящий из трех пирамид, символизирующих специализацию образовательной организации, где ученики осваивают социально-экономическое, химико-биологическое и физико-математическое направления.

Затем присутствующие ознакомились с проектом команды школы №18. Он предусматривает установку малой архитектурной формы под названием «Инженер», которая будет хорошо видна с разных улиц этого микрорайона.

Комментируя предложения школьников, Юрий Голодяев отметил, что оба проекта ему понравились.

«Школьные территории должно что-то отличать в хорошую сторону», — сказал он, добавив, что, на его взгляд, имеющиеся свободные площадки можно использовать более рационально.

Так, по его словам, обсуждается вариант обустройства футбольного поля и спортивной зоны вблизи лицея №2.

После этого свой проект защитила команда школы №66, ученицы которой предложили украсить с помощью граффити одну из внешних стен здания, построить на территории фонтан в виде монитора, а вокруг разместить «пиксели», которые можно будет использовать как скамейки.

Когда эксперты поинтересовались стоимостью реализации этой задумки, школьницы предположили, что роспись стены обойдется примерно в 30 тыс. рублей, а оборудование фонтана — в 60 тыс. рублей.

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«Видите, дети считают в тысячах. Взрослые сейчас уже меньше миллиона не называют, правда? Сейчас спроси наших архитекторов, они скажут: это три миллиона надо только на разработку», — пошутил Виктор Кувайцев.

В свою очередь Юрий Голодяев особо отметил инициативу о нанесении граффити. Он назвал ее удачной и реализуемой.

Затем свои проекты защитили представители других команд.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальный кластерный проект «PROдвижение» реализуется в Пензе с 2013 года. Его целью является профессиональное и личностное самоопределение школьников через погружение в командную работу.

В 2018–2019 учебном году конкурс объединил более 600 школьников, которые подготовили 67 проектов. Их итоговая защита стартовала в центре технологического обучения 1 апреля и продлится по 4-е число.

Трек «Лоты мэра» в архитектурно-строительном направлении предусматривал презентацию 12 команд, представляющих лицеи №2 и №3, школы №№18, 29, 31, 37, 58, 59, 63, 65/23, 66 и гимназии «САН».