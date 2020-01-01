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В 2020 году все пензенские школы получат копии знамени Победы

14:31 | 08.04.2019 | Образование

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Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Копии знамени Победы должны быть переданы во все школы Пензенской области в 2020 году. Соответствующую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

В 2020 году все пензенские школы получат копии знамени Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы знамя Победы будет вручено каждой школе. Поручаю в рамках одной из региональных программ заложить средства на изготовление стягов для учебных заведений Пензенской области», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 апреля.

Иван Белозерцев напомнил, что ранее предложил установить перед школами флагштоки для флагов России, Пензенской области и муниципальных образований, и призвал завершить данную работу.

«Это важнейший элемент патриотического воспитания», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

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