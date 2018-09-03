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Пензенский губернатор предложил поднимать перед школами флаги

12:48 | 03.09.2018 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить перед школами флагштоки для флагов России, Пензенской области и муниципальных образований, на территории которых находятся учебные заведения.

Пензенский губернатор предложил поднимать перед школами флаги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Очень правильно делают те школы, […] которые дают возможность поднимать эти флаги лучшим ученикам», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 сентября.

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Глава региона также отметил, что во время церемонии поднятия флага следует исполнять гимн России.

«Предложите формат. Подумайте соберитесь, как это можно организовать. […] Затрат никаких, но это воспитание патриотизма», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к министру образования Пензенской области Александру Воронкову.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства региона Валерию Беспалову и главе областного Минпрома Михаилу Торгашину выяснить, какие местные предприятия смогут изготовить флагштоки по приемлемой цене.

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