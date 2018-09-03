Пензенский губернатор предложил поднимать перед школами флаги
Печать
Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить перед школами флагштоки для флагов России, Пензенской области и муниципальных образований, на территории которых находятся учебные заведения.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Очень правильно делают те школы, […] которые дают возможность поднимать эти флаги лучшим ученикам», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 сентября.
Читайте также
В Пензенской области решено комплексно развивать движение «Юнармия»
Глава региона также отметил, что во время церемонии поднятия флага следует исполнять гимн России.
«Предложите формат. Подумайте соберитесь, как это можно организовать. […] Затрат никаких, но это воспитание патриотизма», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к министру образования Пензенской области Александру Воронкову.
Губернатор поручил заместителю председателя правительства региона Валерию Беспалову и главе областного Минпрома Михаилу Торгашину выяснить, какие местные предприятия смогут изготовить флагштоки по приемлемой цене.