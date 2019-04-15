Три пензенских педагога победили в конкурсе «Образовательный Олимп» Образование

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Три пензенских педагога стали лауреатами I степени по итогам всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный Олимп».

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В номинации «Робототехника» в категории «Введение в робототехнику» победил педагог центра детского творчества Сердобска Илья Мордовин. Он разработал развивающую программу «Робототехника».

Педагог дополнительного образования центра развития творчества детей и юношества Пензы Дмитрий Запорожец, который около месяца назад также победил в областном конкурсе «Сердце отдаю детям», отмечен в категории «Базовый уровень» в этой же номинации. Педагог представил программу «Я с роботом познаю мир!»

В номинации «Конструирование и моделирование одежды» победила преподаватель детской школы искусств Пензы имени Ю.Е. Яничкина Елена Гадальцева, представившая разработку «Грани моды», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

В 2019 году на конкурс «Образовательный Олимп» поступило 295 программ из 58 субъектов РФ. В нем приняли участие 412 человек — педагоги дополнительного образования, методисты, руководители технических и творческих объединений.